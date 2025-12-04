Alimentation anti-inflammatoire : le guide complet

L’inflammation chronique de bas grade est aujourd’hui reconnue comme un facteur de risque majeur pour de nombreuses pathologies : maladies cardiovasculaires, diabète, certains cancers, et même dépression.

Aliments à limiter

Les aliments pro-inflammatoires à limiter sont les sucres raffinés, les graisses trans, les aliments ultra-transformés et l’excès de viande rouge. Ces aliments déclenchent des réactions inflammatoires dans l’organisme.

Aliments à privilégier

À l’inverse, les aliments anti-inflammatoires sont riches en antioxydants, oméga-3 et polyphénols. On les trouve dans les poissons gras, les fruits et légumes colorés, les noix, l’huile d’olive et les épices comme le curcuma.

Le régime méditerranéen

Le régime méditerranéen est souvent cité comme modèle anti-inflammatoire. Il combine légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, poisson et huile d’olive, tout en limitant viande rouge et produits transformés.