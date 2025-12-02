Épargne de précaution : combien mettre de côté ?

L’épargne de précaution est un matelas de sécurité financier destiné à faire face aux imprévus : panne de voiture, perte d’emploi, problème de santé. Elle évite de recourir au crédit en cas de coup dur.

La règle des 3 à 6 mois

La règle généralement recommandée est de disposer de 3 à 6 mois de dépenses courantes en épargne de sécurité. Ce montant dépend de votre situation personnelle : un indépendant ou une personne seule aura intérêt à viser le haut de la fourchette.

Calculer son objectif

Pour calculer votre objectif, listez vos dépenses mensuelles incompressibles : loyer, charges, alimentation, transport, assurances. Multipliez par le nombre de mois souhaité. C’est votre cible d’épargne de précaution.

Le Livret A, placement idéal

Cette épargne doit être disponible immédiatement. Le Livret A est le placement idéal : aucun risque, disponibilité totale, et une rémunération qui compense partiellement l’inflation.

Pour constituer cette épargne, l’automatisation est votre alliée. Mettez en place un virement automatique vers votre livret dès réception de votre salaire.