Génération Z : comprendre leurs codes et aspirations

La génération Z représente aujourd’hui plus de 20% de la population française. Première génération véritablement native du numérique, elle a grandi avec Internet et les réseaux sociaux.

Des valeurs fortes

Leurs valeurs sont marquées par une forte conscience environnementale et sociale. Le développement durable, l’inclusion et l’authenticité sont au cœur de leurs préoccupations. Ils attendent des marques et des employeurs un engagement concret sur ces sujets.

Le rapport au travail

Sur le plan professionnel, les Z privilégient le sens au salaire. Ils recherchent des missions alignées avec leurs valeurs et n’hésitent pas à changer d’employeur si leurs attentes ne sont pas satisfaites. L’équilibre vie pro/vie perso est une priorité absolue.

Leur rapport à la consommation est également différent. Ils privilégient l’expérience à la possession, le seconde main au neuf, et se méfient des discours marketing traditionnels.