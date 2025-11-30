Réduire ses factures d’énergie : 10 gestes efficaces

Les prix de l’énergie ont fortement augmenté ces dernières années. Réduire sa consommation est devenu un enjeu économique autant qu’écologique. Voici les gestes les plus efficaces.

Le chauffage

Le chauffage représente environ 60% de la consommation énergétique d’un logement. Baisser le thermostat d’un degré permet d’économiser 7% sur sa facture. La température recommandée est de 19°C dans les pièces de vie, 17°C dans les chambres.

L’eau chaude

L’eau chaude sanitaire est le deuxième poste. Réduire la durée des douches et installer des mousseurs sur les robinets diminue significativement la consommation.

Les appareils en veille

Les appareils en veille consomment inutilement. Une multiprise avec interrupteur permet de tout couper d’un geste. L’économie peut atteindre 10% de la facture électrique.

L’éclairage LED

L’éclairage LED est désormais incontournable. Une ampoule LED consomme 80% de moins qu’une ampoule classique et dure bien plus longtemps.