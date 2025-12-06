Sommeil : les clés pour des nuits réparatrices

Le sommeil est un pilier fondamental de notre santé. Pourtant, notre mode de vie moderne met souvent à mal nos nuits. Écrans, stress, horaires décalés : les perturbateurs sont nombreux.

La régularité avant tout

La première règle est la régularité. Se coucher et se lever à heures fixes, même le week-end, aide à synchroniser notre horloge biologique. Le corps anticipe alors naturellement l’endormissement et le réveil.

L’environnement de sommeil

L’environnement de sommeil joue un rôle crucial. La chambre doit être fraîche (entre 16 et 19°C), sombre et silencieuse. Investir dans une bonne literie est un choix santé pertinent — on passe un tiers de notre vie au lit.

Les écrans, ennemis du sommeil

Les écrans sont l’ennemi du sommeil. La lumière bleue qu’ils émettent perturbe la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. Idéalement, on évite les écrans au moins une heure avant le coucher.

Enfin, des rituels apaisants avant le coucher (lecture, méditation, bain tiède) signalent au corps qu’il est temps de se préparer au repos.