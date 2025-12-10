Télétravail en 2024 : les nouvelles habitudes des Français

Depuis 2020, le télétravail a profondément transformé notre rapport au travail. Aujourd’hui, près de 30% des salariés français pratiquent le travail à distance au moins un jour par semaine.

Les entreprises ont adapté leurs politiques. Le modèle hybride — mêlant présentiel et distanciel — s’impose comme la norme. Les salariés apprécient cette flexibilité qui permet de mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

De nouvelles habitudes

Côté organisation, de nouvelles habitudes se sont installées. Les réunions en visioconférence sont devenues quotidiennes. Les outils collaboratifs comme Slack, Teams ou Notion font partie intégrante du quotidien professionnel.

Les défis restent néanmoins présents : maintenir le lien social, éviter l’isolement, et préserver la frontière entre vie privée et travail. Les entreprises investissent dans des solutions pour accompagner leurs équipes à distance.

Impact sur l’immobilier

Le télétravail a également des impacts sur l’immobilier et l’urbanisme. De plus en plus de Français envisagent de quitter les grandes métropoles pour s’installer en périphérie ou en province, profitant de la flexibilité offerte par le travail à distance.